Duro alegato del PSOE contra la investigación de los 'sobres de Ferraz': es una «carrera al absurdo»
«Resulta doloroso que, ante la aparente falta de resultados de otras líneas de investigación, se ponga en duda la actuación de un partido político completamente ajeno a cualquier actuación irregular», denuncian los socialistas en su escrito contra la expulsión
Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:32
«Resulta doloroso que, ante la aparente falta de resultados de otras líneas de investigación, se ponga en duda la actuación de un partido político ... completamente ajeno a cualquier actuación irregular». El PSOE se rebela ante la investigación de la Audiencia Nacional sobre sus supuestos pagos opacos y «sin soporte documental» a José Luis Ábalos y Koldo García.
En un escrito rayano con las acusaciones de 'lawfare' los socialistas se oponen a ser expulsados de la causa recién abierta por el juez del tribunal de la calle Génova Ismael Moreno, tal y como han pedido el resto de las acusaciones populares personadas en este procedimiento encabezadas por el Partido Popular. Según el PSOE esta causa, en la que tanto el Supremo en primera instancia como la Audiencia Nacional después han visto motivos para investigar, en realidad se fundamenta en la «nada más absoluta». El partido, incluso, llega a clamar en su alegato que para que en «algún momento se corte esta carrera al absurdo».
