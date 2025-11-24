Dos guardias civiles detenidos en una importante operación antidroga en Segovia

La Guardia Civil de Segovia ha desarticulado una importante banda de tráfico de droga a la que venía investigando desde el 2020. Tantos años de ... pesquisas, vigilancias y seguimientos han dado sus frutos. Este pasado 4 de noviembre se procedió al registro de siete domicilios y a la detención de ocho personas y a la incautación de 1,2 kilos de cocaína entre otras sustancias ilegales, como ha desgranado el teniente coronel jefe de la Comandancia del Instituto Armado, Benito Donate.

Entre los arrestados hay dos agentes de Guardia Civil de los puestos de Villacastín y San Rafael. Estaban en activo. Uno de ellos ha pasado a prisión tras prestar declaración ante el juez que dirige la instrucción. Lo mismo que otros cuatro integrantes de la banda, a la que se imputan varios delitos, entre los los que están los de pertenencia a organización criminal , revelación de secretos o delitos contra la salud pública por tráfico de droga.

Donate asegura que con esta operación se desarticula la principal red de distribución y venta de sustancias estupefacientes en el sur y oeste de la provincia de Segovia, con ramificaciones en Ávila y Madrid, así como en Murcia.