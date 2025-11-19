Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El excomisionado de la dana José María Ángel Irene Marsilla

La Diputación de Valencia sostiene que el excomisionado de la dana ganó 163.000 euros extras con su título falso

La Corporación trata de que la Audiencia reabra la causa contra el excomisionado de la dana por un delito de estafa

A. Rallo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:16

Comenta

La Diputación de Valencia agota sus oportunidades para reabrir la causa contra el excomisionado de la dana José María Ángel por el uso de un ... supuesto título falso a lo largo de su dilatada carrera en la Administración. El juez archivó la causa al determinar que el delito, la falsificación del título, es un ilícito de carácter instantáneo y estaba prescrito con independencia de los efectos que esa acción deparara a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista el delito estaría notablemente prescrito al margen de cualquier duda ya que los hechos se sitúan a mediados de los ochenta, en el germen de estas instituciones provinciales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  2. 2 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  3. 3 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  4. 4 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  5. 5 El Málaga despide a Sergio Pellicer y busca alternativas
  6. 6 La mejor cerveza de Andalucía se tira en este bar de Málaga
  7. 7

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  8. 8 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  9. 9

    Frenazo del mercado de vivienda de segunda mano en Málaga
  10. 10

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Diputación de Valencia sostiene que el excomisionado de la dana ganó 163.000 euros extras con su título falso

La Diputación de Valencia sostiene que el excomisionado de la dana ganó 163.000 euros extras con su título falso