Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Koldo García, exasesor del ministro socialista José Luis Ábalos, visiblemente airado en su comparecencia ante el Senado en abril pasado Afp

«Por Dios, si lo consigues me dejo violar por ti»

Los ruegos y presiones de Koldo a Torres para favorecer a la trama corrupta llegaron a la vulgaridad

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:32

Comenta

Koldo García, a sueldo de Víctor de Aldama para favorecer los negocios del empresario corrupto con las administraciones socialistas, presionó y rogó a Ángel Víctor ... Torres hasta extremos vulgares para conseguir que el entonces presidente canario desbloqueara los pagos por las mascarillas a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión. Para entonces, junio de 20202, los técnicos de la administración autonómica habían bloqueado los abonos habida cuenta de las irregularidades en las facturas y de que varias decenas de miles de tapabocas no cumplían las certificaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  3. 3 Hallan un nuevo cadáver abandonado en Alpandeire con signos de violencia
  4. 4 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  5. 5

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  6. 6 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  7. 7 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  8. 8 Aemet activa el aviso amarillo por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en toda la provincia de Málaga
  9. 9 Hallan un nuevo cadáver abandonado en Alpandeire con signos de violencia
  10. 10 La Junta abre una inspección a la residencia de ancianos donde un interno agredió a otra que falleció

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Por Dios, si lo consigues me dejo violar por ti»

«Por Dios, si lo consigues me dejo violar por ti»