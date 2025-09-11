La Diada arranca con un baño de masas de la ultra Orriols y pitos hacia ERC y Junts

Los actos independentistas de la Diada de Cataluña han arrancado esta pasada noche con una demostración de fuerza de la líder de la extrema derecha ... secesionista, Sílvia Orriols, que se ha dado un baño de masas en la habitual ofrenda floral en el Fossar de les Moreres, una plaza de Barcelona icónica para el nacionalismo, donde se levanta un monumento en recuerdo a los caídos en la caída de Barcelona de 1714 en la guerra de sucesión española. En esa plaza, se celebra todos los años un acto político en la vigilia de la Diada: participan todos los actores del independentistas, desde los partidos con representación parlamentaria hasta pequeños grupos extraparlamentarios.

Entre gritos de «Sílvia Orriols, presidenta», la alcaldesa de Ripoll (Girona) y diputada de Aliança Catalana se ha estrenado en la Diada, como aperitivo de la puesta en escena de esta tarde en la manifestación organizada por la ANC y Òmnium. Orriols debuta este año en la Diada. Aliança Catalana ha agrupado a varios centenares de simpatizantes en el Fossar. La formación va al alza en las encuestas y amenaza con pegarle un buen mordisco electoral a Junts: podría pasar de dos a diez escaños en el Parlament. Grupos antifascistas y del entorno de la CUP se han manifestado contra la presencia de la extrema derecha independentista. Los Mossos han evitado que grupos ultras y de la izquierda independentista se hayan juntado.

Entre gritos ultras como «si quieres trabajar habla catalán» o «Cataluña catalana», Orriols ha proclamado que su objetivo es «restituir el Estado catalán. »Conseguiremos tener nuestro DNI y no el que nos imponen«, ha asegurado. »La identidad catalana no se borrará ni a golpe de porras ni de pateras«, ha rematado. Los ultras no han protagonizado incidentes en su choque con los antifascistas pero sí contra la prensa. Un equipo de TV3 ha tenido que salir escoltado por los Mossos. Los simpatizantes de la extrema derecha secesionista ha despedido a los periodistas de la televisión pública al grito de »TV3, manipuladora«.

Un año más, los dirigentes de ERC que han participado en el acto en el Fossar, que suele concitar al independentismo más radical, han recibido pitos, insultos y abucheos: «Botiflers, traidores y vendidos». Los republicanos, eso sí, han recibido menos silbidos que estos años anteriores. Junts también ha recibido su pitada. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha cargado contra Aliança Catalana.