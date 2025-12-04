Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Comisaría de Policía Nacional. En detalle, imagen del detenido, el jefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid Carlos Espeso

Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga

Asuntos Internos completa al menos cinco registros en la capital castellano y leonesa para desarticular un entramado con otros cuatro arrestados, alguno de ellos de origen dominicano

Álvaro Muñoz

Valladolid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:59

Comenta

Agentes del grupo de Asuntos Internos de Madrid se han desplegado este jueves por diferentes puntos de la capital vallisoletana para explotar una operación antidroga ... que se ha saldado con al menos cinco detenidos, entre ellos el jefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid, Luis Fernández Rafael.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  2. 2 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  3. 3

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  4. 4 La nueva variante de la gripe es más contagiosa y resistente a las vacunas
  5. 5 Ferraz tenía en junio la denuncia por presunto acoso sexual en Torremolinos
  6. 6

    «Hoy es un día triste pero seguiremos año tras año hasta que nuestro hermano sea reconocido víctima del terrorismo de Estado»
  7. 7 Segundo tiroteo en Marbella en 24 horas: disparan a un joven de 26 años en la tibia
  8. 8 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  9. 9 Segundo tiroteo en Marbella en 24 horas: disparan a un joven de 26 años en la tibia
  10. 10 Fallece en un accidente Paco Rodríguez, histórico fotógrafo del deporte malagueño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga

Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga