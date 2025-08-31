Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leticia Aróstegui

El curso judicial marca la agenda política con el avance de los casos Cerdán, Pujol y Kitchen

Las causas a altos cargos socialistas avanzan y se preparan los juicios al fiscal general y al hermano de Sánchez

Mateo Balín

Mateo Balín

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:05

El nuevo curso judicial que comienza esta semana, con el solemne acto de apertura que se celebrará el próximo viernes en el Tribunal Supremo, seguirá ... marcando el desarrollo de la agenda política nacional. Se espera un septiembre igual de intenso que antes del parón de agosto, con varios frentes que afectan al Gobierno, al entorno del presidente Pedro Sánchez y, de forma colateral, al Partido Popular, aunque se trate de hechos ocurridos en la época de Mariano Rajoy como la operación Kitchen o el 'caso Montoro'. Esta es la situación de estos procedimientos:

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de una víctima del entrenador de kárate de Torremolinos a dos amigos desveló los presuntos abusos hacia ellos
  2. 2

    Comer es más caro que nunca y ya se resiente el negocio de la hostelería en Málaga
  3. 3 Estos son los nuevos radares de Málaga que empezarán a multar en septiembre
  4. 4

    Aurelio Rojas, el cardiólogo malagueño de los 600.000 seguidores
  5. 5 Así es el hotel de Leo Messi que está a menos de una hora de Málaga
  6. 6 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  7. 7

    Zafarrancho del Málaga al cierre del mercado de fichajes
  8. 8 El nuevo horario de Mercadona a partir del próximo 1 de septiembre
  9. 9

    Carmina Rodríguez: «Me gusta rendirles homenaje con mi marca a los pocos sitios de Málaga que quedan con autenticidad»
  10. 10 Retrasos «importantes» en los AVE entre Málaga y Madrid por el incendio de un tren en Ciudad Real en plena operación retorno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El curso judicial marca la agenda política con el avance de los casos Cerdán, Pujol y Kitchen

El curso judicial marca la agenda política con el avance de los casos Cerdán, Pujol y Kitchen