Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen en directo en la sala de prensa del interrogatorio del fiscal general R.C.

Crónica de un interrogatorio que no fue: «Si me pregunta mi defensa qué se me ha olvidado…»

García Ortiz, sin toga, se erigió en maestro de ceremonias en una comparecencia ensayada mil veces y sin las incómodas preguntas de las acusaciones

Melchor Sáiz-Pardo
Almudena Santos
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo, Almudena Santos y Mateo Balín

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:08

Comenta

Álvaro García Ortiz se quitó la toga, pero, aun sin sus puñetas, se erigió como el maestro de ceremonias absoluto en la hora larga que ... duró su 'no-interrogatorio' en el Tribunal Supremo. Lo inaudito de contemplar un interrogatorio sin preguntas llego al absurdo de que el propio imputado, al final de su monólogo, todavía quiso introducir nuevas ideas que se le habían quedado en el tintero y obligó a su letrado, el abogado del Estado Iñaki Ocio, a repreguntarle cuando ya había dado por cerrado el discurso de su 'cliente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ya tiene ganador
  2. 2 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  3. 3 Encuesta: ¿Qué te parece la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield?
  4. 4 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  5. 5 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  6. 6 Cientos de conductores atrapados: otro camión averiado colapsa de nuevo la A-7 entre Málaga y Rincón
  7. 7 Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola
  8. 8 ¿Por qué cierra el hotel Salitre de Málaga que abrió en agosto?
  9. 9 «Era una locura: las estanterías acababan vacías cada noche»: el primer híper de Andalucía celebra sus 50 años
  10. 10 La calle Eugenio Gross, cerrada por las obras del metro en Málaga durante los próximos 30 meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Crónica de un interrogatorio que no fue: «Si me pregunta mi defensa qué se me ha olvidado…»

Crónica de un interrogatorio que no fue: «Si me pregunta mi defensa qué se me ha olvidado…»