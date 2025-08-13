Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Clavijo y Sánchez en un encuentro anterior en Santa Cruz de Tenerife Europa Press

Las críticas de Canarias a la gestión migratoria fuerzan a Sánchez a reunirse con Clavijo

Los dos presidentes se encontrarán el próximo lunes en Lanzarote donde el jefe del Ejecutivo central pasa sus vacaciones

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:23

Las críticas del Gobierno canario a la lentitud con la que el Ejecutivo central está cumpliendo con las órdenes del Supremo para el reparto de ... los menores peticionarios de asilo ha provocado que finalmente Moncloa acceda a un cara a cara entre las dos administraciones. El presidente insular, Fernando Clavijo, anunció este miércoles que el próximo lunes 18 de agosto se reunirá con Pedro Sánchez en Lanzarote, donde veranea el jefe del Ejecutivo central, para abordar la situación migratoria, además de otros temas como la 'agenda canaria' y asuntos presupuestarios.

