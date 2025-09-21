Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, en un debate en el Congreso con los diputados del PP a su espalda. EP

La crisis de las pulseras antimaltrato da aire al PP en busca del voto femenino

Denuncia en Europa la posible vulneración de cuatro directivas y lanza este martes un pleno sobre violencia machista en la comisión de las comunidades del Senado

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:06

El PP cerró el curso político antes del verano persuadido de que la corrosión del Gobierno de Pedro Sánchez por el 'caso Cerdán' iba ... a darle la puntilla aun cuando el presidente se aferrara a la determinación de seguir en La Moncloa. Los de Alberto Núñez Feijóo no han dejado de creer que la aluminosis que inyecta singularmente la corrupción en el edificio socialista adentra a Sánchez en el tiempo de descuento. Pero la segunda mitad de la legislatura –con ciclo electoral en Castilla y León y Andalucía, envueltas en el humo siempre de un posible adelanto de las generales– ha comenzado menos airoso para los populares. Por la competencia en las encuestas de Vox y por un Sánchez reanimado al calor de su apuesta por erigir la denuncia del «genocidio» en Gaza en vector a su favor en la política doméstica. Pero la tormenta por la falla en las pulseras antimaltrato ha otorgado una baza a un PP decidido a pescar en los caladeros del voto de las mujeres y del calificado como feminismo clásico, en especial tras el acreditado recurso a la prostitución del exministro José Luis Ábalos y su antiguo hombre para todo, Koldo García.

