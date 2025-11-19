Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la UCO terminan el registro efectuado este pasado viernes en Donostia. Orka Estrada

La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta

La UCO revela que Paqui Muñoz, la mujer de Cerdán, fue contratada en una de las empresas de San Sebastián investigadas

Oskar Ortiz de Guinea
Melchor Sáiz-Pardo

Oskar Ortiz de Guinea y Melchor Sáiz-Pardo

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:54

Comenta

El último informe de la UCO, elaborado tras los registros realizados en las cooperativas donostiarras Noran y Ercolan, pone el foco en el entramado ... familiar del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Según concluye la investigación, el expolítico de Milagro y su «entorno familiar» presuntamente se beneficiaron de Servinabar, la constructora del empresario elgoibartara Antxon Alonso, 'el Guipuchi' –la cual se habría visto favorecida a su vez con los presuntos amaños de obra pública que investiga el Tribunal Supremo (TS)–, mediante alquileres de casas, una tarjeta de crédito y el cobro de nóminas. Varias de estas habrían sido abonadas por las dos cooperativas domiciliadas en Donostia que fueron registradas por agentes de la Guardia Civil el pasado viernes y que recibían fondos de Servinabar, según expone la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  2. 2 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  3. 3 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  4. 4 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  5. 5 El Málaga despide a Sergio Pellicer y busca alternativas
  6. 6 La mejor cerveza de Andalucía se tira en este bar de Málaga
  7. 7

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  8. 8 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  9. 9

    Frenazo del mercado de vivienda de segunda mano en Málaga
  10. 10

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta

La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta