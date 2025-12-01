El conseller de Educación valenciano admite el error de irse a casa la mañana de la dana: «No teníamos la información correcta»

Las comparecencias en el Congreso sobre la investigación de la dana continúan este lunes tras la entrevista de Salomé Pradas, el domingo por la noche, ... en Salvados. Ha sido el turno del conseller de Educación, José Antonio Rovira. Jugó un papel secundario el día de la dana en cuanto a la toma de decisiones relacionadas con la emergencia. Aquella fatídica jornada, como el resto de dirigentes, acudió al Pleno del Consell cuando ya estaba la alerta roja en vigor en toda la provincia de Valencia.

La primera en completar su interrogatorio ha sido Àgueda Micó (Mes Compromís). Rovira ha admitido que no hizo una indicación especial a los docentes y centros para que extremaran la precaución. El dirigente ha defendido en todo momento que son los Ayuntamientos los encargados de decretar el cierre de las instalaciones. El día 30 fue cuando ya pudieron contactar con los centros para evaluar los daños y establecer ayudas psicológicas.

Rovira ha admitido que se fue a Alicante a las 12.53 horas de esa mañana ante la «falsa tranquilidad» que se respiraba y, además, habían dicho que el temporal se desviaba a las 18 horas. «Tenía cuestiones personales». «Muchos partidos están utilizando la dana», ha apuntado cuando se ha sentido acorralado ante el agujero en la agenda de esa tarde. También ha recurrido a esta idea: «Yo soy conseller en Alicante, Valencia y Castellón».

A lo largo de la comparecencia ha insistido en que no se tuvo la información necesaria y buena prueba de ello, según el dirigente, fue que apenas tres Ayuntamientos convocaron sus propias reuniones de seguridad.

La diputada de Esquerra Unida también ha aprovechado sus 20 minutos. «El día que más falta hizo usted no estaba». Pese a que la mayoría de centros escolares estaban abiertos. «No es competencia nuestra velar por la seguridad», manifestó.

Numerosos diputados han recordado que el director del instituto de Cheste, fallecido durante la dana, se preocupó aquel día de los 400 internos que hay en estas instalaciones. «Tomó la desgraciada decisión de volver a Valencia», ha lamentado el conseller.

Los interrogatorios se han concentrado en saber cuáles eran sus competencias aquel día. «Fue errónea. Pero si hubiera tenido la información correcta». Rovira defendió que la comunidad educativa ha hecho un gran trabajo. «Usted ni es intuitivo, ni previsor, ni responsable», ha dictaminado una diputada.

Rovira se ha mostrado orgulloso del trabajo de su departamento que desde el día 30 se puso a trabajar en la reconstrucción. «Teníamos 115 centros afectados», ha recordado.

Alberto Ibáñez, de Compromís, se repartió el tiempo con su compañero de Sumar. El dirigente recordó al conseller que en la anterior dana, en 2019, se hizo una acción interdepartamental para anular las clases.

Ibáñez preguntó sobre la muerte de un operario en un colegio de Massanasa. En aquel momento estaba, de nuevo, en Alicante. Era un domingo. «Cogí mi coche particular y me fui al colegio».

Rovira ha señalado que el cien por cien de los alumnos han vuelto a sus localidades donde ya estaba estudiando antes. Cifró una inversión de 70 millones en limpieza y barracones. El problema, según ha explicado el interrogado, es que la compra de barracones se puede hacer por contrato de emergencia, «pero la Intervención no nos deja hacer lo mismo con la construcción de centros».