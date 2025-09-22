Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ana Redondo, ministra de Igualdad, en el Congreso EP

El CGPJ avisó a Igualdad en enero y febrero de «incidencias» con las pulseras antimaltrato

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Erice, revela que transmitió dos quejas de la Audiencia de Granada y de un juzgado de Galicia

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:25

La polémica por los fallos en las pulseras antimaltrato alcanza al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Observatorio contra la Violencia de Género, un ... ente que depende del órgano de gobierno de los jueces, ha recordado este lunes a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que en enero y febrero pasado fueron enviadas sendas cartas a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en las que le informaba de «incidencias» con estos medios telemáticos de protección de las mujeres.

