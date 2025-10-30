El Congreso homenajea a los últimos fusilados del franquismo sin PP y Vox

Los cinco últimos fusilados del franquismo, tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y dos de ETA, serán homenajeados esta tarde en el ... Congreso, un acto para el que ya han adelantado su ausencia PP y Vox. Los populares censuran las ejecuciones, pero defienden que no se puede considerar a los condenados como «héroes que merezcan un reconocimiento». Por su parte, la formación de Santiago Abascal mantiene su oposición frontal a cualquier revisión de la etapa franquista que venga marcada por las leyes de memoria histórica.

José Humberto Baena Alonso (24 años), José Luis Sánchez Bravo Solla (19 años) y Ramón García Sanz (27 años), Juan Paredes Manot, alias 'Txiki' (21 años) y Ángel Otaegui (33 años) murieron frente a un pelotón de fusilamiento el 27 de septiembre de 1975, dos meses antes de la muerte del dictador. Los cinco habían sido sentenciados a la pena de muerte por terrorismo tras unos consejos de guerra que no respetaron las garantías jurídicas básicas y que admitieron la presentación de pruebas falsas.

El régimen ejecutó las condenas pese a la instensa presión internacional para que fueran conmutadas. Destacó la presión ejercida sobre el Gobierno presidido por Carlos Arias Navarro por parte del Papa Pablo VI y de las principales democracias europeas. No obstante, las peticiones de clemencia para los cinco fusilados no fueron atendidas por Madrid aunque sí se revocó la pena capital para otros seis procesados.

El homenaje se lleva a cabo la víspera de la celebración del Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la dictadura en España, cuya conmemoración estará presidida por Pedro Sánchez.