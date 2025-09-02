Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juanma Moreno, Alfonso Rueda y Alberto Núñez Feijóo, el domingo, en Pontevedra. EFE

Las comunidades del PP mantienen la unidad en el rechazo a la quita a la deuda

Los populares se oponen a la condonación del Ministerio de Hacienda porque «no tiene un fin noble», pero algunas no descartan sumarse si finalmente sale adelante

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:18

El PP se ha esforzado este martes en mostrar una imagen de unidad frente a la tentadora posibilidad de la quita de la deuda aprobada ... por el Consejo de Ministros. Los 'barones' del partido entienden que la oferta del Ministerio de Hacienda de absorber 83.252 millones de euros, una cuarta parte de la deuda regional de régimen común, «no tiene un fin noble», sino que busca «enfrentar a los territorios y seguir polarizando», pero a la vez, entienden que podría darles aire y por eso, asumen que acabarán acogiéndose a ella aunque les parezca injusta.

