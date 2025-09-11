Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso. EP

El CIS de Tezanos dispara al PSOE y le da nueve puntos sobre el PP

Los socialistas lograrían el 32,7% de los votos, por delante del PP, que se quedaría en el 23,7%, con Vox en el 17,3% y Sumar, en el 7,9%, según el barómetro de septiembre

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:51

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da nueve puntos de ventaja al PSOE respecto al PP. Según su barómetro de septiembre, el PSOE alcanzaría el ... 32,7% de estimación de voto, mientras que el PP obtendría el 23,7%; Vox, el 17,3%; Sumar, el 7,9%, y Podemos, el 4,3%.

