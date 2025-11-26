El CGPJ examina la propuesta del Gobierno de nombrar fiscal general a Teresa Peramato

Teresa Peramato, la propuesta del Gobierno para ser la nueva fiscal general del Estado, pasa este miércoles el examen de idoneidad en el Consejo General ... del Poder Judicial (CGPJ). El pleno del órgano de gobierno de los jueces, formado por 20 vocales y la presidenta Isabel Perelló, se reúne a partir de las 12:00 de la mañana para valorar la propuesta y votar si cumple con las condiciones previstas para dirigir el Ministerio Público. Todo indica que no habrá ningún inconveniente para que el Consejo, en su informe no vinculante, le dé su aprobación.

Una situación opuesta a la que vivió su antecesor Álvaro García Ortiz, que en noviembre de 2023 vio como una mayoría de consejeros rechazó su designación después de que el Tribunal Supremo, a través de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, considerase que había incurrido en «desviación de poder» en el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de lo Militar del alto tribunal.

En aquella ocasión, el Consejo se apoyó también en lo que entendió como una política de nombramientos discrecionales con la que García Ortiz había favorecido a los miembros de su antigua asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que también pertenece Peramato. El pleno reprobó sus criterios erróneos en asuntos como con la ley del 'solo sí es sí' o por su «inactividad» ante las acusaciones de 'lawfare' contra los fiscales del 'procés'.

El trámite de audiencia ante el CGPJ está previsto por ley y examina si la candidata propuesta por el ministro de Justicia cumple los requisitos legales: ser un jurista de reconocido prestigio con 15 años de experiencia. Las fuentes del Consejo consultadas coinciden en que no habrá ningún problema, por lo que cabe esperar un informe favorable aprobado con apoyo tanto de los vocales conservadores como de progresistas, apuntando incluso a un acuerdo unánime que salve la ruptura que vivió el pleno hace solo un mes.

Comparecencia en el Congreso

Tras la solicitud del Gobierno al CGPJ para que emita dicho informe, Peramato tendrá que comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso para que el órgano parlamentario haga su propio examen a la candidata, aunque tampoco es vinculante. Tras ello, solo quedará que el Rey efectúe el nombramiento, a propuesta del Consejo de Ministros, para formalizar la designación de la fiscal de Sala, que se convertirá en la cuarta fiscal general del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez.

Progresista y experta en la lucha contra la violencia de género, cuenta con el respeto de sus pares por sus 35 años de carrera, si bien algunas voces aprecian en ella una excesiva «carga ideológica» por su vinculación a UPF. Su principal desafío será cerrar la brecha interna abierta en los últimos años y recuperar la imagen del Ministerio Público, tal y como le han pedido asociaciones de fiscales y de jueces.