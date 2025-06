Cerdán no entrega aún el acta de diputado y evita así el posible registro de su casa El partido espera que la ejecutiva del próximo lunes decida además abrir a su exsecretario de Organización un expediente disciplinario y lo suspenda de militancia

Paula De las Heras Madrid Viernes, 13 de junio 2025, 19:01

Santos Cerdán no ha entregado aún su acta de diputado. El exsecretario de Organización del PSOE ha dejado pasar el primer día desde que ... anunció en un comunicado su dimisión por los indicios que apuntan a que amañó obras públicas a cambio de mordidas sin cumplir con ese compromiso. A las 18:00 horas cerró el registro sin noticias suyas. En el PSOE asumen que acabará dando el paso. Podría hasta hacerlo este sábado, telemáticamente, si tuviera habilitada la firma electrónica -cosa que no consta, según apuntan en el grupo parlamentario- pero fuentes del partido no descartan que espere al día 25, cuando está prevista su declaración «voluntaria» ante el juez Leopoldo Puente.

