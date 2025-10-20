Bruselas estudiará la propuesta española para acabar con el cambio de hora

La Comisión Europea ha asegurado este lunes que estudiará la propuesta española para poner fin al cambio de hora. Durante el encuentro de ministros ... de Energía en Luxemburgo, el comisario de Energía, Dan Jorgensen, ha apuntado que el Ejecutivo comunitario ha decidido «responder a los llamamientos de los Estados miembros de llevar a cabo un análisis en profundidad» sobre esta cuestión, que arrancará «pronto». Bruselas tratará de encontrar «una posición común» sobre el cambio de hora entre los Veintisiete y el mecanismo, por el que ajustamos el reloj dos veces al año, se mantendrá hasta que las instituciones europeas adopten una decisión al respecto.

Durante su turno de palabra, España ha defendido que desde que se fijó la propuesta para el cambio de hora «la tecnología ha cambiado» y que 44 estudios han demostrado que las ventajas de ahorro de energía a través de ese mecanismo «son casi nulas». «Sólo ahorramos en torno a 6 euros al año, pero el impacto en la salud y el bienestar de los ciudadanos es enorme. Se trata de una medida obsoleta e injustificada», ha apuntado el Embajador Representante Permanente Adjunto de España en Bruselas, Oriol Escalas.

Finlandia y Polonia se han pronunciado a favor de la propuesta española. La embajadora finlandesa ha asegurado que se trata de una medida que «afecta a la salud física de la gente, sobre todo en países tan oscuros como Finlandia». Su homólogo polaco también ha respaldado la iniciativa, asegurando que el cambio de hora «desregula las vidas de nuestros ciudadanos».