Aviso rojo por lluvias torrenciales ante la llegada de la dana Alice en España
Para este viernes se alerta de un «peligro extraordinario» por inundaciones y crecidas repentinas
E. PRESS
Jueves, 9 de octubre 2025, 19:42
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso rojo a partir del viernes a las 10:00 en las comarcas Litoral sur de ... Alicante y Campo de Cartagena y Mazarrón. «Peligro extraordinario. Puede haber inundaciones y crecidas repentinas», ha subrayado a través de un mensaje en 'X'.
Por lo demás, ha anunciado que mantiene el aviso por la dana de gran impacto Alice, que podría dejar hasta el lunes entre 250 y 300 litros por metro cuadrado (l/m2) en el entorno del cabo de la Nao, particularmente las zonas litorales y prelitorales de Valencia y Alicante. El organismo estatal advierte sobre el «peligro potencial» de la situación, ya que los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas.
«Existe una alta incertidumbre en la posición de Alice y su interacción con los flujos en superficie, lo que determinará las zonas con mayor adversidad cada jornada, por lo que se recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante los próximos días», recalca.
AEMET espera ya desde primeras horas de este jueves precipitaciones en el litoral de Tarragona, Barcelona y Comunidad Valenciana, que a lo largo del día se extenderán a Ibiza y Formentera, resto de Murcia, mitad oriental de Andalucía y sur de Castilla La Mancha. En este sentido, el aviso no descarta que también se produzcan en otras zonas de Castilla-La Mancha, de Cataluña y sistema Central.
Además, prevé que estos chubascos, que se desplazarían lentamente y podrían regenerarse con el aporte de humedad en superficie, vayan acompañados de tormentas, granizo y alcancen intensidad fuerte o muy fuerte, incluso torrencial. Hay más posibilidades de que esto suceda en los litorales de Valencia, Alicante y Pitiusas, donde podrían superarse los 100 l/m2 en cuatro o seis horas.
El organismo estatal pronostica que los días álgidos serán el viernes y el sábado, cuando los vientos del nordeste alcanzarán su máxima intensidad. Durante estas dos jornadas, los chubascos más intensos se esperan en Valencia con mayor probabilidad, Alicante y Murcia, donde serán localmente muy fuertes, probablemente de intensidad torrencial, y con acumulados que podrían superar los 140 l/m2 en doce horas.
De acuerdo con AEMET, las tormentas se extenderían hasta el sur de Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha y Andalucía, de manera preferente en las Béticas. Ya el domingo, el viento en superficie perderá intensidad, pero se prevé que continúe la situación de inestabilidad en niveles medios y altos y los vientos húmedos en niveles bajos, con los chubascos más intensos, localmente fuertes o muy fuertes.
Otro día más, las lluvias serán más probables entre el cabo de la Nao y la desembocadura del Ebro, pero podrán alcanzar el interior de la Comunidad Valenciana, sudeste de Aragón y Baleares. Los vientos seguirán perdiendo intensidad el lunes. Aunque los chubascos podrían extenderse hasta el centro peninsular, los más probables e intensos se pronostican nuevamente en la Comunidad Valenciana y Baleares
