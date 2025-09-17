Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El comisario jubilado José Manuel Villarejo. EFE

La Audiencia Nacional rebaja a 13 años la condena a Villarejo y reitera que no cometió cohecho

  ·

La Sala de Apelaciones solo castiga al comisario jubilado por descubrimiento y revelación de secretos en las tres primeras piezas juzgadas de la macrocausa tras absolverle de falsedad documental

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:03

La Audiencia Nacional ha condenado al comisario jubilado José Manuel Villarejo a 13 años de cárcel por delitos de descubrimiento y revelación de secretos de ... empresa y de particulares en las tres primeras piezas de la macrocausa que lleva su nombre. La Sala de Apelaciones, el órgano que revisa los fallos del tribunal juzgador y que está compuesto por tres magistrados, rebaja así en seis años el castigado inicial tras absolver a Villarejo del delito de falsedad en documento mercantil en dos de las piezas enjuiciadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria
  2. 2 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  3. 3 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  4. 4 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  5. 5

    Robert Redford, el «rubiales» de Mijas que huyó de Hollywood
  6. 6 Una docuserie inmortaliza a Los Chorys de Marbella: cómo pulirse 1.000 millones de pesetas en 20 años
  7. 7

    La Junta frena el hotel de cinco estrellas en el garaje Las Delicias de Málaga: este es el motivo
  8. 8 Mercadona abre ofertas de empleo fijo en Málaga con sueldos de hasta 2.280 euros al mes
  9. 9

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  10. 10 Contundente rechazo de hosteleros y empresarios de Málaga a la futura ley que prohibirá fumar en las terrazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Audiencia Nacional rebaja a 13 años la condena a Villarejo y reitera que no cometió cohecho

La Audiencia Nacional rebaja a 13 años la condena a Villarejo y reitera que no cometió cohecho