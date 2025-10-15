La Audiencia Nacional deniega el tercer grado a Trashorras, condenado por los atentados del 11-M

La Audiencia Nacional deniega el tercer grado a Emilio Súarez Trashorras, condenado a 34.715 años de cárcel por los atentados del 11-M. El ... exminero avilesino, interno en la actualidad en el centro penitenciario de Segovia, interpuso un recurso la Sala de lo Penal solicitando la salida de prisión en régimen de semilibertad, alegando un trastorno mental grave y por la buena evolución en el tratamiento que sigue en la cárcel, donde ingresó hace 21 años.

El exminero que facilitó los explosivos con los que los terroristas yihadistas volaron los trenes en Madrid –dejando 192 personas asesinadas–, sostenía ante la Audiencia Provincial que cumplía «con todos los requisitos exigidos por la ley para que se lleve a efecto la progresión de grado», argumentando además una «finalidad resocializadora de la pena y el principio de proporcionalidad, falta de oposición de las víctimas y prevalencia indebida de la falsa social». Cumple una pena acumulada de 40 años de cárcel por la comisión de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo y superó la mitad de su condena el 8 de marzo de 2024. Se encuentra en régimen de segundo grado y a tratamiento médico por el trastorno esquizoide de personalidad que sufre. «La conformación de rasgos de personalidad que presenta el interno se caracteriza por un patrón perdurable en el tiempo o de curso crónico, por lo que no se esperan grandes cambios en este área. El interno se encuentra orientado y eutímico, sin síntomas de descompensación emocional ni psíquica», recoge el fallo de la Audiencia Nacional, que desestima el recurso interpuesto alegando que «no queda plenamente acreditada una evolución favorable que permita, en el momento actual, inferir una capacidad en el penado para llevar en lo sucesivo y con garantías una vida alejada de la comisión de futuros delitos, máxime cuando la junta de tratamiento, que es definitiva quien mejor conoce al interno en tanto que obligatoriamente ha de realizar un seguimiento de su evolución con ocasión de cada revisión clasificatoria, decide proponer el mantenimiento en segundo grado».

Trashorras fue trasladado desde el Centro Penitenciario de Asturias, donde se encontraba cumpliendo condena después de solicitar la eutanasia por considerar su situación «un sufrimiento inasumible». El exminero volverá a solicitar el régimen de semilibertad en los tribunales, en base a un nuevo informe médico redactado por el psiquiatra Julio Bobes.