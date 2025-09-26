Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El juez de Madrid Juan Carlos Peinado a su salida del juzgado. RTVE

La Audiencia de Madrid marcó el camino a Peinado para imputar malversación a Begoña Gómez

Los tres magistrados de la Sección 23 instruyeron al juez en un auto de junio sobre cómo actuar en el caso de la asesora de Moncloa, pese a no ser funcionarias ni gestionar fondos públicos

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:13

Dos párrafos de un auto de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado 12 de junio marcaron el camino al juez Juan Carlos Peinado para ... imputar un delito de malversación de caudales públicos a Begoña Gómez y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. La explícita referencia de los tres magistrados de la Sección 23, el tribunal responsable de supervisar el desarrollo de la instrucción y de resolver los recursos de las partes, pasó entonces bastante desapercibida. El motivo fue que el grueso de la resolución de la Sala, de 14 páginas, respondió al contenido de otras apelaciones presentadas por las defensas y las acusaciones.

