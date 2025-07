Armengol enmarca su reunión con Aldama como asesor de Air Europa pero niega mensajes

La expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha explicado este martes en el Senado que el encuentro que mantuvo con el ... presunto «conseguidor» del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, fue en calidad de asesor de Juan José Hidalgo, máximo responsable de Air Europa. Un encuentro que enmarcó en el contexto de la pandemia, cuando la compañía, además, pudo ser adquirida por el grupo IAG y el interés de la administración autonómica por el futuro de la aerolínea. No obstante, Armengol ha negado haberse mandado mensajes con él.

«Ni he mentido ni he ocultado información», ha repetido en varias ocasiones la presidenta de la cámara Baja en su segunda comparecencia ante la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo'. Lo hizo después de que el portavoz de Vox, Ángel Pelayo, le haya acusado de mentir en su primer interrogatorio y le haya situado al borde la imputación. A lo que la expresidenta balear ha respondido que no la encontrarán en «ningún lío» de corrupción: «Tengo una tranquilidad enorme», declaró.

En este contexto, la presidenta del Congreso ha comenzado su intervención apostillando que en sus anteriores comparecencias en las diferentes comisiones de investigaciones contó «todo lo que recordaba» y «todo lo que sabía». Según ha explicado, cuando era presidenta regional recibió en audiencia a más de mil personas «y es imposible recordar nombres y apellidos».

Por ello, ha precisado que después de que Aldama dijera que se había reunido con ella, miró junto con su secretaria toda la agenda de su etapa como presidenta. «Lo único que nos cuadra es que este señor, que era asesor de la compañía Air Europa, acompañara al presidente Pepe Hidalgo en una reunión conmigo», ha añadido.

Asimismo, el senador de Vox ha aludido a unos posibles mensajes entre Aldama y Armengol, a lo que la presidenta del Congreso ha negado que existieran esos wasap y ha insistido en que ni siquiera tiene el contacto del empresario.