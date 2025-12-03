Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cristóbal Montoro Efe

Anticorrupción rechaza archivar el 'caso Montoro': «Son actuaciones graves de corrupción que no entienden de ideología»

La Fiscalía insiste en que los indicios apuntan a que las gasistas pagaron a Equipo Económico por su influencia en Hacienda para conseguir normativas favorables

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:43

Comenta

Anticorrupción rechaza de plano dar carpetazo al 'caso Montoro'. Es más, en un escrito dirigido al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, ... Rubén Rus, la Fiscalía da un serio espaldarazo a esta causa, negando que se trate de una investigación de carácter «político» como insinúan algunas de las defensas y remarcando que en la investigación hay ya indicios de que «grave corrupción».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  2. 2 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  3. 3 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  4. 4 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  5. 5 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  6. 6

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  7. 7 Nuevo tiroteo en Marbella: alertan de disparos tras un enfrentamiento en Marbella
  8. 8 El photocall de la discoteca captó a los tres sospechosos de la violación grupal de Málaga
  9. 9 Nuevos frentes dejarán lluvia en Málaga y activan un aviso amarillo para este jueves
  10. 10 Prisión para una mujer por difundir una conversación privada del marido con sus hijos en el chat de padres del colegio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Anticorrupción rechaza archivar el 'caso Montoro': «Son actuaciones graves de corrupción que no entienden de ideología»

Anticorrupción rechaza archivar el &#039;caso Montoro&#039;: «Son actuaciones graves de corrupción que no entienden de ideología»