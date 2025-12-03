Anticorrupción rechaza archivar el 'caso Montoro': «Son actuaciones graves de corrupción que no entienden de ideología»

Anticorrupción rechaza de plano dar carpetazo al 'caso Montoro'. Es más, en un escrito dirigido al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, ... Rubén Rus, la Fiscalía da un serio espaldarazo a esta causa, negando que se trate de una investigación de carácter «político» como insinúan algunas de las defensas y remarcando que en la investigación hay ya indicios de que «grave corrupción».

El instructor Rus, por tanto, se garantiza el apoyo cerrado de Anticorrupción para seguir investigando la existencia de una supuesta trama en el seno del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy dedicada a aprobar leyes a medida para favorecer fiscalmente a las empresas que pagaban por estudios al bufete Estudio Económico, fundado por el exministro del PP ahora imputado.

La fiscal Carmen García en un escrito dirigido al juez de Tarragona se opone a los recursos de varias defensas que reclaman declarar la nulidad de la causa (por entender que es una causa prospectiva y que los continuas prórrogas del secreto han provocado indefensión ) o que el caso se instruya en los juzgados de Madrid, al ser en la capital de España, donde se ubica el bufete bajo sospecha, donde se habrían cometido los ilícitos.

«Es necesario dejar claro y sentado desde este momento, que determinados correos electrónicos intervenidos en las diligencias que se tramitaban en Tarragona contra empresas gasistas que tenían en este municipio su sede, lo que revelaban no eran hechos de marcado cariz político, sino actuaciones graves de corrupción realizadas desde Tarragona, que no entienden de ideología política alguna», subraya en el escrito.

La Fiscalía añade que los informes de los Mossos d'Esquadra y la Agencia Tributaria constatan la «indiciaria existencia» de una organización, los pagos de las gasísticas a Equipo Económico --el despacho presunto epicentro de la trama-- «previos a cada actuación administrativa a favor» y la elaboración «a la carta de aquellas mercantiles» de impuestos.

En esta causa, el juez investiga precisamente presuntos favores fiscales a empresas gasísticas desde el Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro con la intermediación de Equipo Económico.