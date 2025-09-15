Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vehículos circulando por el túnel de Belate, el pasado 18 de junio. José Carlos Cordovilla

Anticorrupción afirma que debió anularse la adjudicación de Belate a la UTE en la que están Servinabar y Acciona

Considera que se cometieron infracciones de la ley en cómo se adoptaron los acuerdos en la mesa de contratación y en el hecho de que el presidente de esta votara conociendo la puntuación que habían dado otros integrantes

Beatriz Arnedo y Pedro Gómez

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:57

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra considera que la adjudicación de Belate que decidió la mesa de contratación debería ser «nula de ... pleno derecho», porque se cometieron infracciones a la ley por cómo se adoptaron los acuerdos y el hecho de que el presidente de esta diera su puntuación conociendo previamente la de otros integrantes, informa El Diario de Navarra.

