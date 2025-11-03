Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ángel Víctor Torres a Koldo: «Estoy encima de tu pago. Ya está validado el material»

La UCO concluye que De Aldama «influyó» en el Gobierno canario a través de la pareja formada por Ábalos y Koldo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:03

Comenta

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala a Ángel Víctor Torres como una pieza fundamental en el engranaje para que la trama ... Koldo extendiera sus tentáculos en Canarias con la venta de mascarillas. En su ultimo informe de 350 páginas que la UCO ha enviado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, la Guardia Civil concluye que el conseguidor Víctor de Aldama «influyó» en el Ejecutivo autonómico canario de Torres para la adjudicación de esos polémicos contratos sanitarios de emergencia «mediante el empleo del binomio Koldo-Ábalos». En ese vasto atestado, el instituto armado, no obstante, no hace referencia alguna a las supuestas mordidas que De Aldama asegura que Torres exigió a cambio de su intermediación en estas adjudicaciones que superaron los 12 millones de euros.

