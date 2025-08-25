Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EP

Anatomía de las 15 medidas del plan anticorrupción de Sánchez

Fernando Jiménez, experto del Greco del Consejo de Europa, las disecciona e insta: «¿Quieren concienciar? Pues compórtense deotra manera»

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:03

En una fecha tan intempestiva como el 9 de julio, el presidente Sánchez compareció ante el Congreso, forzado por la escandalera de la imputación y ... posterior ingreso en prisión de Santos Cerdán, para dar explicaciones y ofrecer como lenitivo el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Un paquete de iniciativas elaboradas en colaboración con la OCDE, alguna de nuevo cuño y varias remozadas, que Fernando Jiménez Sánchez disecciona para este periódico con esceptismo, conociendo el percal de dónde viene el país y a la espera de que se desbroce «la letra pequeña».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  2. 2 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  3. 3 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  4. 4 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  5. 5 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  6. 6 La dana llega a Andalucía: ¿dejará tormentas y relámpagos en Málaga?
  7. 7 Detenido por supuestos tocamientos a una mujer en una caseta en la Feria de Málaga
  8. 8

    Cuando los Larios huyeron por el tejado de su palacio
  9. 9 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  10. 10

    Gabriel Escarrer: «En la Costa del Sol hemos alquilado apartamentos para alojar gratis a los trabajadores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Anatomía de las 15 medidas del plan anticorrupción de Sánchez

Anatomía de las 15 medidas del plan anticorrupción de Sánchez