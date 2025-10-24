Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Diputados de Vox en la sesión plenaria de este jueves. J. M. ROMERO

Ambiente de elecciones en la política extremeña: comicios en diciembre o marzo

El próximo martes será un día clave para la región con la votación de las enmiendas de totalidad en el Parlamento regional

Juan Soriano

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:11

Comenta

La posibilidad de una convocatoria anticipada de elecciones en Extremadura está más cerca tras el rechazo de la oposición al proyecto de Presupuestos autonómicos de ... 2026, tan cerca que incluso cabe la posibilidad de que los comicios se celebren este mismo año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  3. 3 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  4. 4

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  5. 5 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  6. 6 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  7. 7 A juicio el hijo de Ángela, la mujer hallada sin vida en una arqueta de Teatinos
  8. 8 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  9. 9 Agosto en octubre: Málaga llega en pleno episodio de terral a los 35 grados, la máxima de España
  10. 10 Vendido en Málaga el segundo premio de la Lotería Nacional de este 23 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ambiente de elecciones en la política extremeña: comicios en diciembre o marzo

Ambiente de elecciones en la política extremeña: comicios en diciembre o marzo