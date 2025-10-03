Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un instante de la reunión de Emergencias en el centro de L'Eliana

Un instante de la reunión de Emergencias en el centro de L'Eliana LP

Un alto cargo de la Generalitat propuso a las 17 horas del día de la dana el envío de SMS a móviles

Los vídeos del Cecopi grabados por una productora muestran ahora que las alertas a los teléfonos se plantearon nada más comenzar la reunión de Emergencias

A. Rallo

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:17

Comenta

Las diligencias de la dana no dejan de aportar nuevos datos de lo que aconteció aquella fatídica tarde del 29 de octubre. La empresa externa ... encargada de la grabación de recursos de la Conselleria de Emergencias, que recogió parte del Cecopi, ha entregado todo el material disponible a la jueza que investiga el caso. Se trata de apenas cinco minutos de imágenes en diferentes momentos de la tarde, a las 17, a las 19 y a las 20.30 horas. Tres capítulos con distintos protagonistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama
  3. 3 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  4. 4 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  5. 5 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  6. 6 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  7. 7 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga
  8. 8 Vendido en Málaga el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
  9. 9 Reabre el restaurante más antiguo de Comares con sus tradicionales migas, pero también con nuevos platos
  10. 10 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un alto cargo de la Generalitat propuso a las 17 horas del día de la dana el envío de SMS a móviles