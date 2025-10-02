Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ricardo Ferris en en el juicio. Irene Marsilla

Absuelven al exmando de la policía acusado de odio por vincular delincuencia con inmigración ilegal

La Audiencia de Valencia considera que las manifestaciones las ampara la libertad de expresión

Juan Sanchis

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:13

Comenta

La Audiencia Provincial ha absuelto al exmando de la Policía en Valencia, Ricardo Ferris, de un delito contra contra los derechos fundamentales y las libertades ... públicas. El fiscal pedía para él una pena de tres años de cárcel, pero el tribunal ha decidido la absolución al considerar que hizo uso de su derecho a la libertad de expresión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  2. 2 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen
  3. 3

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  4. 4 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  5. 5 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  6. 6 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  7. 7 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  8. 8

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  9. 9 Vuelve el Veranillo del Membrillo: más de 30 grados este fin de semana en Málaga
  10. 10 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Absuelven al exmando de la policía acusado de odio por vincular delincuencia con inmigración ilegal

Absuelven al exmando de la policía acusado de odio por vincular delincuencia con inmigración ilegal