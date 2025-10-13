Abascal acusa a Sánchez de «secuestrar la Corona» para «utilizarla contra España»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este lunes a Pedro Sánchez de «secuestrar a la Corona» para «utilizarla contra España» y ha rechazado ... las críticas del PP por su ausencia en el desfile del 12 de Octubre: «Que Feijóo me compare, precisamente a mí, con Bildu me deja perplejo porque fue su partido el que votó en el Parlamento en contra de que fueran ilegalizados».

El día después de su ausencia en el palco de autoridades en el desfile del Día de la Hispanidad para no coincidir con Sánchez alegando que el Gobierno es una «mafia corrupta», Abascal ha centrado sus críticas en el presidente del Gobierno, mientras que ha asegurado que no tiene «ningún reproche» que hacer a Felipe VI, que «estuvo donde tenía que estar en su papel institucional».

Pero a la vez, consideró que el Ejecutivo «se esconde» detrás de la Casa del Rey y lamentó que Felipe VI no felicitara a la nueva Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, «una demostración», a su juicio, «de que el Gobierno está asaltando no solo las instituciones judiciales y parlamentarias» para tratar de que actuén «a su dictado», sino ahora también al Rey.

Abascal tampoco entiende las críticas de Alberto Núñez Feijóo «por hacer lo mismo que hizo él, no acudir a actos en los que está Sánchez», en referencia al plante del presidente del PP en la apertura del Año Judicial. «Cuando lo hace él, quiere que le aplaudamos, y cuando lo hago yo, es que somos igual que Bildu. Se ha debido de dar un golpe en la cabeza», ha ironizado el líder de Vox, que ha acusado a Feijóo de «falta de credibilidad» en «su decisión de no acudir a actos instituciones, en bajadas de impuestos o en inmigración», uno de los nuevos ejes de las políticas de los populares, que apuestan por «centralizar» en un departamento todas las competencias de esta materia.

«Feijóo es una estafa», ha dicho Abascal, que ha mostrado su «preocupación» por los llamamientos del PP al voto útil entre una parte del electorado «que piensa y siente como Vox». En opinión del líder de Vox, los populares «se lo ponen muy fácil» a Sánchez «pactando con él en Bruselas, en Ceuta o repartiéndose las instituciones». «Hay algunos que sólo miran las encuestas, cuando quedan dos años para las elecciones, y en vez de mirar al frente miran por el retrovisor, y así te puedes estrellar», ha avisado.

Sin embargo, Abascal ha expresado la predisposición de su partido a negociar los presupuestos autonómicos en las comunidades en las que el PP necesite su voto. «Por una crítica no me enfado, pensamos en los ciudadanos», ha dicho Abascal, que ha reiterado sus exigencias a los populares, principalmente, medidas para derogar las políticas verdes, quitar subvenciones a sindicatos y ONG y frenar la inmigración irregular. «Ya las han firmado en Murcia, Baleares o la Comunidad Valenciana y no tiene nada que ver con que Feijóo hable un día mal de mí, que me importa un bledo», ha zanjado.