Ábalos durante la vista: «No voy a huir, no tengo dónde ir»

«No voy a huir, no tengo ni siquiera dónde ir». José Luis Ábalos quiso tomar la palabra en la vistilla en la que se ... decidía su futuro para hacer un llamamiento in extremis al juez Leopoldo Puente para que no le mandara a la cárcel, tal y como acababa de pedir el jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el resto de la acusaciones.

El exministro, con un tono «lastimero» según varias de las personas presentes en ese momento clave, insistió en que en sus planes nunca ha estado el de fugarse ni evitar la acción de la justicia, entre otros motivos, porque no tiene dinero ni un patrimonio que le garantice poder vivir en el extranjero. El propio Ábalos, en una reciente entrevista, aseguró tener solo 6.000 euros en la cuenta, una cantidad que le hubiera sido insuficiente para afrontar una fianza de un importe suficientemente alto para aminorar el riesgo de fuga.

La defensa de Ábalos, ejercida por el exfiscal Carlos Bautista, menos pasional que su cliente poco antes también había insistido en que no existe ese riesgo de fuga, insistiendo en el arraigo de su cliente (que tiene cinco hijos de tres exmujeres residentes en España), en el hecho de que es diputado y de que, en el caso de encarcelamiento, se vulnera el artículo 23 de la Constitución, que es el derecho a la representación política.

Más allá de su alegato en la vista, el extitular de Transportes, en una comunicación con la Cadena Ser mientras esperaba el fallo del juez, denunció la decisión «política» de la Fiscalía de pedirle prisión preventiva con el objetivo de «conseguir una declaración colaborativa».

«Profecía autocumplida»

Según el imputado, la petición de cárcel es una «profecía autocumplida» ya que en el auto de procesamiento y la petición del fiscal «incrementaron los delitos y las penas para incrementar el riesgo de fuga».

El exministro abundó en que consideraba «incomprensible» que ahora Fiscalía vea riesgo de fuga y no «hace siete días» cuando convocaron la vistilla. A su juicio, de existir tal riesgo, «me hubieran detenido y puesto a disposición de la vistilla en 72 horas como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

El extitular de Fomento y de Transportes -que criticó el doble rasero de la Fiscalía, ya que Anticorrupción «dejó en libertad a todos los Pujol, ahora que se celebra el juicio»- insistió en que no entendía la petición del Ministerio Público de mandarle ya a la cárcel cuando es notorio que acude al Congreso o que se encuentra «en mi casa con arresto domiciliario en la práctica» debido a la «presencia permanente de medios» de comunicación.