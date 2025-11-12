Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José Luis Ábalos Efe

Ábalos pide al Supremo que anule el procesamiento por la «falta de respeto a su inmunidad»

Alega que no se han probado las mordidas y niega la veracidad de los audios que le implican en la trama corrupta

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:17

José Luis Ábalos pide al Supremo directamente que anule el procesamiento dictado por el juez Leopoldo Puente en el que activa el procedimiento para sentarle ... en el banquillo de los acusados, junto a Koldo García y el conseguidor Víctor de Aldama, por las adjudicaciones supuestamente amañadas para la compra de mascarillas por parte de las administraciones socialistas durante la pandemia.

