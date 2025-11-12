Ábalos pide al Supremo que anule el procesamiento por la «falta de respeto a su inmunidad»

José Luis Ábalos pide al Supremo directamente que anule el procesamiento dictado por el juez Leopoldo Puente en el que activa el procedimiento para sentarle ... en el banquillo de los acusados, junto a Koldo García y el conseguidor Víctor de Aldama, por las adjudicaciones supuestamente amañadas para la compra de mascarillas por parte de las administraciones socialistas durante la pandemia.

El exministro, en su recurso de apelación, hace una suerte de enmienda a la totalidad a toda la instrucción, acusando básicamente a la Unidad Central Operativa (UCO) y a los jueces de la causa - primero Ismael Moreno en la Audiencia Nacional y luego el propio Puente en el Supremo- de «falta de respeto a su inmunidad» durante toda la investigación. Según el abogado del exministro, el exfiscal Carlos Bautista la «tónica general» de la Guardia Civil y de los magistrados antes de conseguir el suplicatorio del Congreso a principios de año fue investigarle a pesar de que no podían.

El recurso solicita la nulidad del auto de procedimiento abreviado dictado el 3 de noviembre de 2025, que argumenta múltiples vulneraciones de derechos fundamentales y errores procesales, insiste, sin pruebas, en la UCO habría consultado bases de datos para obtener información de Ábalos antes de que perdiera su inmunidad , que fue vigilado antes del suplicatorio y que se interceptaron comunicaciones privadas cuando aun tenía el blindaje parlamentario