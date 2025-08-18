Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ante el éxito del Mehari de Citroën, Renault lanzó el Rodéo 4, realizado por ACL FP

Vaya, vaya…, y Renault se fue a la playa: la saga de los Rodéo

Santiago de Garnica Cortezo

Lunes, 18 de agosto 2025, 17:00

Y el 15 de mayo de 1968, víspera de que Citroën presente el Mehari, Renault desvela el 4 Plein Air, una variante playera del 4 ... L realizada por Sinpar. Sinpar es una antigua empresa gala que, tras fabricar automóviles entre 1907 y 1914, renace en 1946, para producir cabrestantes, cajas de transferencia y transmisiones 4x4, primero para camiones y luego para turismos, con Renault como socio. Renault absorbería esta empresa en 1975 a través de Saviem y desaparecería en 1980.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella
  2. 2 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara
  3. 3 Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC
  4. 4 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  5. 5

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  6. 6 Un vuelco en la cuneta en la A-45 de Málaga provoca retenciones y un evacuado al hospital
  7. 7 Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella
  8. 8 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
  9. 9

    «Vivimos en la caravana y nos hemos montado una piscina»
  10. 10 Una roca entra en la atmósfera a 239.000 km/h y genera una gran bola de fuego que sobrevuela Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vaya, vaya…, y Renault se fue a la playa: la saga de los Rodéo

Vaya, vaya…, y Renault se fue a la playa: la saga de los Rodéo