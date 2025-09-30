Tres días con algunos de los coches más exclusivos del mundo en la Costa del Sol

Málaga se convertirá en el epicentro de la cultura automovilística durante tres días gracias al Concurso de elegancia Costa del Sol, que se celebrará en ... Marbella, Mijas y la capital del dos al cuatro de octubre. Estamos ante uno de los eventos más exclusivos a nivel nacional, que reunirá a más de 150 coches de la más alta categoría. Durante el certamen, se esperan ver unidades como un F40, distintos Bugattis, Porsche Carreta GT e incluso unidades 'on-off', si bien aún no se ha confirmado cuáles.

Este año, además, es un año muy especial para el concurso, pues inicia una nueva etapa bajo la dirección de Franziska y Gregor Piëch junto al equipo de Cavën. El concurso reunirá entusiastas y coleccionistas internacionales, pudiéndose ver algunas joyas de los garajes más exclusivos de Europa, Estados Unidos u Oriente Medio. El evento, que ha conseguido convertirse en una cita indispensable para los amantes de la automoción, ha alcanzado notoriedad internacional, consiguiendo colocarse al mismo nivel de prestigio que concursos como Amelia Island, Pebble Beach o Villa d'Este en apenas ocho años. Se dividirá en tres días llenos de actividades diseñadas para celebrar la pasión por el automóvil.

Marbella como epicentro

El evento comenzará con uno de sus puntos más álgidos, iniciando la jornada con la reunión de más de 150 vehículos exclusivos en la Magna Golf el próximo dos de octubre, donde se celebrará el concurso de superdeportivos y clásicos.

Para la votación, la organización ha reunido un elenco compuesto por un jurado de primera dada la trayectoria de sus integrantes: Chris Kramer – Consultor de clásicos y superdeportivos, tasador y supervisor de restauraciones. Andrew y David Bagley – Coorganizadores de Salon Privé, expertos en supercoches e hypercars. Carlo Bonzanigo – Exdirector de diseño de Pininfarina y Grupo PSA, responsable de modelos como el Maserati GranTurismo. Ed Welburn – Ex vicepresidente de diseño global de General Motors, juez habitual en Pebble Beach y Villa d'Este. Frank Heyl – Jefe de diseño de Bugatti, responsable de hypercars emblemáticos. Tony Hatter, Max Girardo, Nigel Matthews, Davide de Giorgi, Gabriele Lalli, Tobias Reichle, Ian Kuah y Marcus Herfort – Diseñadores, coleccionistas y periodistas especializados, con décadas de experiencia en valoración y restauración de automóviles históricos y de lujo.

El Concurso de Elegancia cerrará su ciclo en La Zagaleta con la competición de hypercars, una cena de gala donde se repartirán los premios de esta categoría y una recaudación de fondos destinada a organizaciones benéficas de la Costa del Sol. Este evento será sumamente exclusivo y privado, accesible únicamente bajo invitación.

Dónde ver los coches

Además de los citados concursos el dos de octubre en Magna Golf y La Zagaleta, los participantes disfrutarán de un track day privado en el circuito Ascari Race Resort y recorrerán algunas de las carreteras más emblemáticas de Mijas y la capital para disfrutar de la costa y las carreteras sinuosas de la provincia, ofreciendo una oportunidad única a los más aficionados de ver las joyas que este evento reunirá y que tan difícil de ver (por no decir imposible) son en condiciones normales.

El evento contará con el apoyo de los ayuntamientos de Marbella, Málaga y Mijas con el objetivo de promocionar internacionalmente la región, reconocida por su clima, playas, enclaves residenciales de lujo y excelente conectividad aérea, que convierten a la Costa del Sol en un lugar idílico para los amantes del automovilismo en general y del automóvil de lujo en concreto.