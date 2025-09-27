Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Ibiza Cupra de 1996, basado en la segunda generación Ibiza, ofrecía 150 CV SGC

Seat Ibiza Cupra, el coche que dio origen a una marca

Santiago de Garnica Cortezo

Sábado, 27 de septiembre 2025, 10:00

Estamos en 1996. Esta temporada, Seat afronta un reto deportivo arriesgado: el Campeonato del Mundo de Rallies en la categoría 2 litros. Sobre la base ... del Ibiza II GTI 1.8 16v se ha elaborado un kit incorporado a cincuenta unidades para la homologación del coche. Con una victoria y seis podios, Seat se hace a final de temporada con el título. Es toda una gesta pues nunca hasta ahora un modelo en su debut lograba un título FIA, y Seat se convertía además en la primera marca española en conseguir un Campeonato Mundial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un acertante se lleva el bote de 130 millones de euros del Euromillones, que deja un millón en Málaga
  2. 2 Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
  3. 3 El Ayuntamiento de Málaga convoca este año 266 plazas de empleo público: éstas son
  4. 4 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  5. 5 La policía cree que el menor detenido por asesinato se equivocó de objetivo: «No cometáis el mismo error que en España»
  6. 6 La universidad privada UAX Mare Nostrum inicia su andadura en Málaga con 500 alumnos en 17 titulaciones
  7. 7 Cambios en el tráfico en Málaga por procesiones y una prueba deportiva
  8. 8

    El boom de la importación de coches nuevos para los concesionarios deja pequeño el puerto de Málaga
  9. 9

    Seis meses de obras y 4,5 millones para reabrir el túnel de la alta velocidad inundado en Abdalajís
  10. 10 ¿Cuánto se gasta un fan de la San Diego Comic-Con Málaga?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Seat Ibiza Cupra, el coche que dio origen a una marca

Seat Ibiza Cupra, el coche que dio origen a una marca