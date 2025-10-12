Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

EL VMV reúne vehículos de todas las épocas como este Ford A G. S.

Valladolid Motor Vintage: Un éxito rotundo con 500 joyas automovilísticas

Santiago de Garnica Cortezo

Domingo, 12 de octubre 2025, 09:54

Cinco días antes del cierre de inscripciones ya estaba cubierto el cupo de quinientas plazas. Y el domingo 5 de octubre en la Plaza de ... Zorrilla, el Paseo Central del Campo Grande y la Acera de Recoletos llegaban los primeros vehículos de esta decimosegunda edición del Valladolid Motor Vintage, en un día excepcional.

