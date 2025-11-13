Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La baliza sustituye a los tradicionales triángulos de emergencia F. P.

¿Aún no tienes la V-16 conectada? Ojo a las multas y responsabilidades

Patxi Fernández

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:04

El V16 es un dispositivo de preseñalización de accidentes que viene a sustituir a los clásicos triángulos para indicar que el vehículo ha quedado inmovilizado ... en la calzada o que su carga se encuentra caída sobre la misma

