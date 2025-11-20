Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Takashi Watanabe, presidente de Lexus Internacional P.F.

Takashi Watanabe, presidente de Lexus Internacional: «El espacio y el confort pesan más que la velocidad en la nueva percepción del lujo»

JOSÉ RAMÓN ALONSO

Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:00

Comenta

En el Japan Mobility Show que se ha celebrado en Tokio la última semana de octubre, donde los eléctricos, los SUV y los prototipos futuristas ... compiten por llamar la atención, Takashi Watanabe, presidente de Lexus Internacional, se mueve con la calma de quien conoce el valor de la paciencia japonesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  2. 2 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  3. 3 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  4. 4

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  5. 5

    ¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?
  6. 6 Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena
  7. 7 Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares
  8. 8 Funes, nuevo entrenador del Málaga
  9. 9 Un juzgado condena a la UMA a abonar una beca que denegó a un alumno del máster en Abogacía
  10. 10

    Las primeras palabras de Funes como entrenador del Málaga: «Estoy muy ilusionado, gracias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Takashi Watanabe, presidente de Lexus Internacional: «El espacio y el confort pesan más que la velocidad en la nueva percepción del lujo»

Takashi Watanabe, presidente de Lexus Internacional: «El espacio y el confort pesan más que la velocidad en la nueva percepción del lujo»