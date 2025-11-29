Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las líneas de este modelo concebido por Dante Giacosa llevan los trazos de Battista Pinin Farina Seat Históricos

Sesenta años del SEAT 1500 Familiar, un adelantado a su tiempo

Santiago de Garnica Cortezo

Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:21

Comenta

En el año 1960, aquel en que sonaba en la radio el Dúo Dinámico cantando «Quince años tiene mi amor», en SEAT lanzan e l1400 ... C, en realidad la carrocería del italiano Fiat 1800/2300 de seis cilindros (presentado en el Salón de Ginebra de 1959), al que los responsables de la marca española montaron el motor cuatro cilindros, de 1.394 cc y 58 CV del 1400 B.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible
  2. 2 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  3. 3 Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana
  4. 4 Málaga enciende una mágica Navidad
  5. 5 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  6. 6 Directo | Inauguración de las luces de Navidad en Málaga
  7. 7 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en una montaña en Asturias
  8. 8 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  9. 9 Prisión para el autor confeso del crimen machista de Campillos
  10. 10 La embajada china propone que Andalucía sea el centro de la energía en Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sesenta años del SEAT 1500 Familiar, un adelantado a su tiempo

Sesenta años del SEAT 1500 Familiar, un adelantado a su tiempo