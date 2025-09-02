Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rolls-Royce Phantom I 'Transformal' Phaeton de 1930, de Hibbard y Darrin F. P.

Sale a subasta el Rolls-Royce de Marlene Dietrich, un icono de Hollywood de los años 30

Patxi Fernández

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:49

Un fragmento de la historia de Hollywood y del automovilismo de lujo está a punto de cambiar de manos. El Rolls-Royce Phantom I 'Transformal' ... Phaeton de 1930 que perteneció a la legendaria actriz Marlene Dietrich será subastado en el evento de Hershey 2025, con una estimación de venta de entre 275.000 y 325.000 dólares. Este icónico automóvil, que fue un regalo de bienvenida a la meca del cine para la estrella alemana, se ofrece sin reserva.

