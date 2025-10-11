Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una Romeo 2, conservada en perfecto estado, es hoy un apreciado vehículo clásico G. S.

Romeo, o el viaje de Milán a Ávila del Biscione

Santiago de Garnica Cortezo

Sábado, 11 de octubre 2025, 07:33

Comenta

Conocido en el año 1910 como un constructor de competición y deportivos, en realidad la producción de la «Anonima Lombarda Fabrica Automobili», «A.L.F. ... A», (renombrada Alfa Romeo tras su adquisición en 1915, por el empresario Nicola Romeo) en realidad tiene una producción muy variopinta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  2. 2 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  3. 3 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen
  4. 4

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?
  5. 5 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  6. 6 Virus del Nilo: Salud declara «área en alerta» el barrio malagueño El Tarajal
  7. 7 Detienen a un hombre por escupir a la imagen de Cristo en una iglesia de Fuengirola
  8. 8 Siete planes otoñales para este puente del Pilar sin salir de Málaga
  9. 9 La ONCE deja 350.000 euros en el Paseo Marítimo Antonio Banderas de Málaga
  10. 10 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Romeo, o el viaje de Milán a Ávila del Biscione

Romeo, o el viaje de Milán a Ávila del Biscione