Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sillita para el coche P.F.

Las prioridades a tener en cuenta para elegir sillita de coche

N. S.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:00

Comenta

Elegir un sistema de retención infantil (SRI) puede no ser una tarea fácil. En el mercado hay un amplio abanico de opciones y, por supuesto, ... no todas las sillitas de coche son igualmente válidas. Pero no hay que olvidar que los niños deben viajar de forma segura y que los SRI reducen el riesgo de muerte en un 70% y de lesiones graves en un 90%, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y es que para que sean eficaces, deben ser los correctos y deben usarse adecuadamente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  2. 2

    ¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?
  3. 3 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  4. 4 Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena
  5. 5 Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares
  6. 6 Funes, nuevo entrenador del Málaga
  7. 7

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  8. 8 Un juzgado condena a la UMA a abonar una beca que denegó a un alumno del máster en Abogacía
  9. 9 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  10. 10

    Las primeras palabras de Funes como entrenador del Málaga: «Estoy muy ilusionado, gracias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las prioridades a tener en cuenta para elegir sillita de coche

Las prioridades a tener en cuenta para elegir sillita de coche