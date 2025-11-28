Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pasos para regularizar la situación del vehículo P.F.

Qué pasa con un coche cuando fallece el propietario y si lo heredas

N. S.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:00

Comenta

Cuando fallece el titular de un vehículo, los familiares y herederos no solo deben gestionar los aspectos emocionales y personales derivados de la pérdida, sino ... también diversos trámites legales que no siempre resultan evidentes. Entre ellos, uno de los más relevantes es la transmisión de la titularidad y la correcta gestión de la custodia del vehículo mientras se resuelve la herencia. Y es que aunque el titular haya fallecido, el vehículo sigue dado de alta en el Registro de Vehículos y continúa generando obligaciones administrativas: sanciones, seguro obligatorio, ITV, impuestos, responsabilidades en caso de accidente, etc. Si un familiar utiliza el vehículo sin haber realizado la anotación de custodia provisional, cualquier incidencia seguirá vinculada al titular fallecido, lo que dificulta la identificación del responsable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este
  3. 3 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  4. 4 El Supremo obliga a las empresas a abrir una negociación con los trabajadores que soliciten adaptar su jornada para conciliar
  5. 5 Retiran una popular sopa vendida en Andalucía por la presencia de piezas de metal y caucho
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  8. 8 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  9. 9 El cáncer de próstata: la enfermedad silenciosa que afectará a uno de cada ocho malagueños
  10. 10 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Qué pasa con un coche cuando fallece el propietario y si lo heredas

Qué pasa con un coche cuando fallece el propietario y si lo heredas