Opel Love P.F.

Opel Love, o cómo recorrer más de 150 años de historia a través de 25 piezas únicas

N. Soage

Sábado, 18 de octubre 2025, 11:00

Comenta

Opel Love es la exposición ya presente en el Mobility City Zaragoza, un recorrido por vehículos únicos, procedentes del Museo Opel de Rüsselsheim y que ... supusieron auténticos hitos y que pueden contemplarse en Mobility City. Se pueden ver motocicletas y bicicletas, como la sorprendente Quintuplet de 5 plazas de 1895 o la ZR III de competición de 1928 en un homenaje a una actividad en la que Opel fue líder mundial hace un siglo. Pero el plato fuerte llega con el venerable y pionero Opel Patent Motorwagen Lutzmann. Lanzado en 1899, fue el inicio de la saga automovilística de la marca. Su motor trasero de un cilindro y su caja de cambios de dos velocidades permitía alcanzar los 20 km/h. El vehículo expuesto, un descapotable 2+2 de 1901, es la última unidad producida de este modelo.

