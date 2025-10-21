Opel Estrena 'German SUV & Friends', una miniserie digital con Lara Álvarez y sus nuevos SUV
Canal Motor
Martes, 21 de octubre 2025, 15:25
Opel España ha presentado su nuevo proyecto de contenido digital: la miniserie «German SUV & Friends». La producción, diseñada especialmente para redes sociales y entornos digitales, ... cuenta con la participación de la presentadora Lara Álvarez como protagonista, junto a los nuevos SUV de la marca: el Opel Mokka, el Frontera y el Grandland.
La miniserie constará de 10 capítulos que se emitirán semanalmente. La producción busca combinar humor, emociones y la conexión con los vehículos, ofreciendo una experiencia ágil y entretenida.
Lara Álvarez está acompañada por conocidos talents y creadores de contenido, que son coprotagonistas de la serie: el DJ y productor Wally López, Jaspeante (especializado en tecnología) y Cenando con Pablo (dedicado a la gastronomía). Estos coprotagonistas recorrerán, junto a Lara, territorios temáticos como la música, la tecnología y la gastronomía.
La miniserie, que sigue las fases del enamoramiento, se estrenará el lunes 27 de octubre y se podrá seguir hasta el 29 de diciembre. Cada episodio explorará una fase específica, desde «El Flechazo» a «La Decisión Final».
Los capítulos estarán disponibles en las cuentas de Opel en Instagram (@OpelSpain) y Youtube (@OpelSpain), así como en las cuentas de Instagram de los cuatro protagonistas.
