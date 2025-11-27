Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Se espera que se implanten a finales de este año o a principios de 2026 F. P.

Las nuevas multas que prepara la DGT

Juan Roig Valor

Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:40

Comenta

La Dirección General de Tráfico ha decidido presentar algunas medidas nuevas, que pueden resultar en multas -algunas de ellas de cárcel, si se procesan por ... la vía penal-, según aseguran, para reducir la siniestralidad de las carreteras españolas. De momento, no se han implementado, pero se espera que lo hagan a finales de este año o a principios de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  3. 3 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  4. 4

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este
  5. 5

    Un recurso complica el estudio de opciones para la Nueva Rosaleda en Málaga
  6. 6 Retiran una popular sopa vendida en Andalucía por la presencia de piezas de metal y caucho
  7. 7 La investigación por las cuatro muertes de Torrox apunta a una instalación defectuosa en el termo de gas para calentar el agua
  8. 8 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  9. 9 Puertos del Estado devuelve el proyecto de la Torre a Málaga y sugiere repetir el concurso
  10. 10 El cáncer de próstata: la enfermedad silenciosa que afectará a uno de cada ocho malagueños

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las nuevas multas que prepara la DGT

Las nuevas multas que prepara la DGT