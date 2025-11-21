¿Neumáticos de invierno en España? Por qué deberías tenerlos en cuenta y en qué zonas

Con la llegada del invierno, muchos conductores en España se preparan para desplazamientos a estaciones de esquí y zonas de montaña. Aunque las temperaturas son ... cada vez más suaves en gran parte del país, las condiciones de frío, humedad, nieve y hielo siguen siendo habituales en regiones del norte, meseta y sistemas montañosos. Por este motivo, Goodyear recuerda la relevancia de los neumáticos de invierno como el aliado más seguro y eficaz para afrontar estos viajes.

En España, donde el clima es más templado que en el centro y norte de Europa, los neumáticos de invierno no son necesarios en la mayoría de carreteras; sin embargo, en comunidades como el País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla y León, Asturias o en los Pirineos y Sierra Nevada, las condiciones invernales convierten a estos neumáticos en un elemento fundamental para garantizar la movilidad y la seguridad vial.

Y es que en este caso, el agarre del neumático depende directamente de su composición y diseño. Mientras que los neumáticos de verano tienden a endurecerse con el frío, reduciendo su tracción, los neumáticos de invierno están fabricados con compuestos más blandos que se mantienen flexibles por debajo de los 7ºC. Esto garantiza mayor contacto con la carretera y mejor capacidad de frenado y control en superficies frías, mojadas o heladas.

También revisar el dibujo y la presión, porque la profundidad mínima para un buen rendimiento en nieve es de 4 mm; aumentar la distancia de seguridad y realizar maniobras suaves; y conocer que, en muchos puertos de montaña, como Navacerrada, Somport o Bonaigua, es obligatorio llevar cadenas o neumáticos de invierno.

Como complemento, Goodyear recomienda a los conductores seguir unas sencillas rutinas para prolongar la vida útil de sus neumáticos de invierno como guardarlos en un lugar fresco, seco y sin luz solar directa, preferiblemente en bolsas herméticas; rotarlos cada temporada o según indique el fabricante del vehículo; sustituirlos cuando la profundidad del dibujo sea inferior a 4 mm o si presentan daños visibles.

El uso de neumáticos de invierno no solo garantiza la seguridad, sino que también ofrece tranquilidad y comodidad a las familias que viajan a la montaña. Con ellos, se reducen los tiempos de frenado, se evitan imprevistos y se asegura un mayor control del vehículo, incluso en condiciones cambiantes.