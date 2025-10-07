Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Mercedes-Benz CLA a tamaño natural se convertirá en un juguete en miniatura Hot Wheels F. P.

Mercedes-Benz y Hot Wheels: Un CLA a tamaño real convertido en obra de arte

A. Noguerol

Martes, 7 de octubre 2025, 09:48

Innovación automotriz y el espíritu lúdico se fusionan en la nueva entrega de la serie de colaboraciones de Mercedes-Benz, esta vez de la mano ... de Hot Wheels. Ambas marcas han desvelado en el taller 'Race Service' de Los Ángeles una interpretación única del Mercedes-Benz CLA diseñada como una obra de arte que lleva por lema «Play Beyond Limits». El evento transformó el espacio en un vibrante patio de recreo para entusiastas del motor.

Mercedes-Benz y Hot Wheels: Un CLA a tamaño real convertido en obra de arte